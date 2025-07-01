Песков: задержание сотрудников Sputnik в Баку не соответствует духу отношений стран

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Ситуация с задержанием сотрудников "Sputnik Азербайджан" и Ruptly не соответствует духу и характеру российско-азербайджанских отношений. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что подобные меры в отношении представителей СМИ также не соответствуют общепринятым правилам и нормам. Песков отметил, что в Москве рассчитывают на освобождение задержанных журналистов.

"Мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной нам удастся добиться их освобождения", – сказал пресс-секретарь президента России.

Об обысках в офисе представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане, также известном под названием "Sputnik Азербайджан", стало известно 30 июня. В ходе проведенной операции силовики задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Кроме того, позже была задержана и сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова. По просьбе агентства она доехала до офиса "Sputnik Азербайджан" в Баку, чтобы снять с улицы кадры обысков.

В ответ на это МИД России вызвал посла Азербайджана. Министерство обратило внимание на незаконный характер задержания представителей СМИ.

Инцидент произошел на фоне демарша официальных властей Азербайджана, вызванного задержанием в Свердловской области граждан с возможной причастностью к убийствам в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Согласно данным следствия, двое фигурантов скончались после задержания. По предварительной информации, один из них умер от проблем с сердцем.

В связи с этим в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, связанные с Россией. Песков отмечал, что действия правоохранителей не должны становиться причиной для таких шагов со стороны азербайджанских властей.