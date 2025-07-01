Послу Азербайджана вручена нота с требованием освободить российских журналистов

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Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана вербальная нота с требованием незамедлительно освободить задержанных в Баку российских журналистов Игоря Картавых и Евгения Белоусова. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе встречи с замминистра иностранных дел России Михаилом Галузиным дипломату также был выражен протест в связи с последними недружественными шагами Баку, которые наносят ущерб двусторонним отношениям.

В частности, речь идет об отмене мероприятий высокого уровня в рамках межгосударственного диалога, разжигании русофобской кампании в азербайджанских СМИ по инициативе властей, а также неприемлемых действиях правоохранительных органов против российского информационного агентства "Sputnik Азербайджан" и его сотрудников.

Кроме того, в республике были отменены все культурные мероприятия с участием исполнителей из России, включая детские творческие коллективы.

Помимо этого, на встрече Галузин затронул тему задержания в Екатеринбурге граждан, имеющих азербайджанское происхождение. По его словам, правоохранители действовали в соответствии с российским законодательством в рамках расследуемых уголовных дел о совершенных ранее преступлениях, в том числе против граждан Азербайджана.

В связи с этим обвинения в превышении полномочий российскими правоохранительными органами рассматриваются как попытка вмешательства во внутренние дела государства.

Мустафаев был вызван в МИД России после прошедших в конце июня обысков в офисе представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Азербайджане, также известном под названием "Sputnik Азербайджан".

В ходе проведенной операции силовики задержали главу редакции Картавых и шеф-редактора Белоусова.

Кроме того, позже была задержана и сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова. По просьбе агентства она доехала до офиса "Sputnik Азербайджан" в Баку, чтобы снять с улицы кадры обысков.

Инцидент произошел на фоне демарша официальных властей Азербайджана, вызванного задержанием в Свердловской области граждан с возможной причастностью к убийствам в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Согласно данным следствия, двое фигурантов скончались после задержания. По предварительной информации, один из них умер от проблем с сердцем.