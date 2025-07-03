Киселев заявил об отсутствии условий для работы "Sputnik Азербайджан" в Баку

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Условия для работы "Sputnik Азербайджан" в Баку в настоящее время отсутствуют. Об этом заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"За все годы своей работы деятельность нашего агентства была нацелена на развитие дружественных отношений между нашими народами, а редакционная политика была всецело посвящена развитию сотрудничества между Азербайджаном и Россией", – цитирует его РИА Новости.

Обвинения в адрес журналистов Киселев счел несостоятельными, указав, что их арестовали под выдуманным предлогом. Гендиректор медиагруппы также подчеркнул, что "Россия сегодня" будет обеспечивать правовую защиту своих сотрудников.

Правоохранительные органы Азербайджана провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" 30 июня. В результате были задержаны семь человек, в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Кроме того, была задержана сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова. В качестве ответной реакции на происходящее МИД России вызвал азербайджанского посла и указал на незаконный характер задержания журналистов.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России согласован. По ее словам, российские дипломаты работают в Баку по данному вопросу.

