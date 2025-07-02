Песков: Москва и Баку находятся в контакте на уровне СК и прокуратуры

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Москва и Баку проводят контакты по проблемным вопросам на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия будет защищать законные интересы своих граждан, которые были задержаны в Азербайджане и использовать для этого все средства.

"Мы видели внимательно видеокадры, обратили внимание на все детали", – сказал пресс-секретарь российского лидера, указав, что Киев будет делать все, чтобы провоцировать Баку на эмоциональные действия.

Однако, обратил внимание Песков, Россия никогда не угрожала Азербайджану.

"Даже то, что стало первопричиной – следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории России", – подчеркнул он.

Песков добавил, что Украина продолжит провоцировать напряженность ситуации.

28 июня стало известно, что российские правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки, которая была причастна к убийствам и покушениям на убийство, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В частности, в рамках дела были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. При этом еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

По данным следствия, причиной смерти одного из фигурантов стала сердечная недостаточность. После этого в Азербайджане завели уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

Кроме того, правоохранители Азербайджана провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Двое последних, как указывают СМИ, арестованы.

Позднее в Азербайджане арестовали восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана.

