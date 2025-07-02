Захарова призвала подумать тех, кто желает испортить отношения Москвы и Баку

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Желающие испортить отношения России и Азербайджана должны хорошо подумать о том, что они делают. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, есть немало тех, кто хочет "нагреть на этом руки".

"Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны", – подчеркнула представитель МИД.

28 июня российские правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки, которая была причастна к убийствам и покушениям на убийство, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В частности, были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. Еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

После этого в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

Кроме того, были проведены обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Правоохранительные органы задержали семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным СМИ, они были арестованы.

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана вербальная нота с требованием незамедлительно освободить задержанных в Баку российских журналистов.

Захарова подчеркивала, что Баку никогда не предъявлял претензий к информационному агентству. По ее мнению, меры продиктованы не претензиями к работе журналистов, а другими соображениями.

