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02 июля, 10:08

Происшествия

Суд Екатеринбурга арестовал шестого фигуранта дела о преступной группе

Фото: РИА Новости/Ирина Семенова

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева. Об этом сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.

По данным РИА Новости, Лалаев вину не признает, от прессы мужчина прятался за кепкой.

Правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки, которая была причастна к убийствам и покушениям на убийство, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В частности, в рамках дела были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев. Еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

По данным СК, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности. После этого в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

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