ТАСС: в Екатеринбурге задержан председатель организации "Азербайджан – Урал"

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Правоохранители задержали в Екатеринбурге председателя Свердловской общественной национально-культурной организации "Азербайджан – Урал" Шахина Шихлинского. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника СМИ, Шихлинского доставили на допрос в следственное управление СК РФ по Свердловской области. В это же время он не уточнил, с чем связано задержание мужчины.

Зампред организации, сын председателя Мутвалы Шихлинский в беседе с журналистами заявил, что его отец, вероятно, дает показания. По данным зампреда, официально глава организации не задержан, так как он находится в статусе свидетеля.

Ранее правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки, которая была причастна к убийствам и покушениям на убийство, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В частности, в рамках дела были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев. По этому же делу проходит Шахин Лалаев. При этом еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

По данным СК РФ, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности. Это стало причиной возбуждения уголовного дела в Азербайджане по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

