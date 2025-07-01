Суд арестовал пятого фигуранта по делу об убийствах прошлых лет в Екатеринбурге

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Ахлимана Гянджиева, подозреваемого по делу об убийствах прошлых лет, передает ТАСС.

Суд заключил его под стражу до 19 июля. При этом фигурант не считает себя виновным, заявил его адвокат Илкин Амиров. Гянджиев планирует активно участвовать в раскрытии преступления, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее в Екатеринбурге арестовали Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых. Также по этому делу проходит Шахин Лалаев. По версии следователей, мужчины были членами этнической преступной группировки, причастной к убийствам и покушениям на убийство, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

Двое задержанных по указанному делу, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались. По данным СК РФ, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности. Их тела направили в Азербайджан и похоронили в селе Гаджибеделли Агджабединского района. Это стало причиной возбуждения уголовного дела в Азербайджане по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

