01 июля, 13:03В мире
Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге похоронены в Азербайджане
Фото: 123RF/adilcelebiyev
Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых похоронили рядом с родителями на кладбище в селе Гаджибеделли Агджабединского района Азербайджана. Об этом сообщает государственное информагентство АзерТАдж.
Тела мужчин доставили из Екатеринбурга в Баку вечером 30 июня самолетом "Уральских авиалиний". После проведения судебно-медицинской экспертизы они утром 1 июля были перевезены в Агджабединский район.
Ранее российские правоохранители пресекли деятельность этнической преступной группировки. По версии следователей, ее члены были причастны к убийствам и покушениям на убийство, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
В рамках расследования шесть человек были задержаны. Двое из предполагаемых участников банды скончались.
МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ для дачи показаний по факту задержания граждан страны в Екатеринбурге. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что российский дипломат заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под контролем.
В Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва сожалеет о решении Баку. Он также уточнил, что работа правоохранителей не может быть поводом для такого демарша.
Взрыв прогремел в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм"