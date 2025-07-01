Фигуранты дела об убийствах в Екатеринбурге похоронены в Азербайджане

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Фигурантов дела об убийствах в Екатеринбурге братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых похоронили рядом с родителями на кладбище в селе Гаджибеделли Агджабединского района Азербайджана. Об этом сообщает государственное информагентство АзерТАдж.

Тела мужчин доставили из Екатеринбурга в Баку вечером 30 июня самолетом "Уральских авиалиний". После проведения судебно-медицинской экспертизы они утром 1 июля были перевезены в Агджабединский район.

Ранее российские правоохранители пресекли деятельность этнической преступной группировки. По версии следователей, ее члены были причастны к убийствам и покушениям на убийство, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В рамках расследования шесть человек были задержаны. Двое из предполагаемых участников банды скончались.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ для дачи показаний по факту задержания граждан страны в Екатеринбурге. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что российский дипломат заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под контролем.

В Азербайджане отменили все связанные с Россией культурные мероприятия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва сожалеет о решении Баку. Он также уточнил, что работа правоохранителей не может быть поводом для такого демарша.