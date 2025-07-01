Суд Екатеринбурга арестовал четвертого фигуранта по делу об убийствах

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Суд в Екатеринбурге арестовал до 19 июля Бакира Сафарова, который стал четвертым фигурантом в уголовном деле об убийствах прошлых лет. Об этом сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.

"Постановление суда не вступило в законную силу", – уточняется в сообщении.

При этом Сафаров вину не признал. Об этом заявил его адвокат Артем Счастливый, передает ТАСС.

По словам юриста, сторона защиты настаивает на том, что следствие не представило достаточных доказательств.

Ранее на тот же срок суд арестовал по этому делу Аяза, Акифа и Мазахира Сафаровых. Еще троим фигурантам – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову – инстанция продлила срок содержания под стражей на 72 часа.

Сообщалось, что правоохранители РФ пресекли деятельность этнической преступной группировки. По версии следователей, ее члены были причастны к убийствам и покушениям на убийство, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В рамках расследования были задержаны шесть человек, однако двое из предполагаемых участников банды скончались. Фигурантов похоронили в селе Гаджибеделли Агджабединского района Азербайджана.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного РФ для разъяснений ситуации с задержанием граждан страны в Екатеринбурге. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уточнила, что российский дипломат заверил азербайджанскую сторону в том, что ситуация находится под контролем.