Прокуратура Азербайджана завела дело после смерти задержанных в Екатеринбурге

Фото: 123RF/alexmama

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело после смерти выходцев из Азербайджана Зияддина и Гусейна Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге по подозрению в убийствах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту пыток и преднамеренного убийства граждан Азербайджанской Республики и лиц азербайджанской национальности в Российской Федерации с особой жестокостью", – говорится в сообщении.

По версии азербайджанской судебно-медицинской экспертизы, мужчины скончались в результате посттравматического шока на фоне якобы полученных множественных травм.

Ранее в Екатеринбурге были задержаны несколько человек, которые могут быть связаны с убийствами, произошедшими в 2001, 2010 и 2011 годах. Всего правоохранители задержали шестерых человек, но двое из них скончались. По данным СКР, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности.

Это стало причиной вызова в МИД Азербайджана временного поверенного в делах России. Также официальный Баку отменил в стране все связанные с РФ культурные мероприятия.

Кроме того, правоохранители провели операцию в офисе представительства медиагруппы "Россия сегодня" "Sputnik Азербайджан" и задержали семерых человек.

МИД РФ, в свою очередь, передал азербайджанскому послу в Москве вербальную ноту с требованием немедленно освободить задержанных российских журналистов. Также был выражен протест из-за недружественных шагов Баку, которые наносят ущерб двусторонним отношениям.

