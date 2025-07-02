Захарова заявила, что у Баку никогда не было претензий к "Sputnik Азербайджан"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Баку никогда не предъявлял претензий к информационному агентству "Sputnik Азербайджан". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я хочу обратить внимание, что все эти годы это средство массовой информации работало, на его площадке в большинстве своем работали граждане Азербайджана, там были граждане Российской Федерации", – отметила она.

По словам дипломата, меры в отношении агентства продиктованы не претензиями к работе журналистов, а другими соображениями. При этом Захарова обратила внимание на важность отношений между Россией и Азербайджаном. Она призвала тех, кто хочет их испортить, хорошо подумать об этом.

"Немало тех, кто хочет на этом просто "нагреть руки", пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов, действительно отношения дружбы чрезвычайно важны", – добавила представитель ведомства.

28 июня стало известно, что российские правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки, которая была причастна к убийствам и покушениям на убийство, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В частности, в рамках дела были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев. По этому же делу проходит Шахин Лалаев. При этом еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

По данным СК РФ, один из фигурантов умер от сердечной недостаточности. После этого в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

Кроме того, правоохранительные органы Азербайджана провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали семь человек, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Двое последних, по данным СМИ, арестованы.

Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана вербальная нота с требованием незамедлительно освободить задержанных в Баку российских журналистов.

Позднее в Азербайджане арестовали восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана.

