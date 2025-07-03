Захарова призвала обеспечить доступ к арестованным в Азербайджане журналистам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Консульский доступ к арестованным в Азербайджане российским журналистам должен быть предоставлен. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я только что была на связи с нашим послом. Он сказал, что, к сожалению, еще консульский доступ не предоставлен к задержанным, а теперь, как мы уже услышали, и арестованным", – указала она в эфире Соловьев Live.

Как уточнила Захарова, российские дипломаты работают в Баку по данному вопросу.

Правоохранительные органы Азербайджана провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" 30 июня. В результате были задержаны семь человек, в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Кроме того, была задержана сотрудница видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнова. В качестве ответной реакции на происходящее МИД России вызвал азербайджанского посла и указал на незаконный характер задержания журналистов.

В Кремле подчеркнули, что данная ситуация не соответствует духу и характеру отношений между Москвой и Баку. Россия рассчитывает на освобождение задержанных представителей СМИ, обращал внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

