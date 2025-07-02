МИД призвал россиян учитывать обстановку перед поездкой в Азербайджан

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Планирующим поездки в Азербайджан или находящимся в республике россиянам необходимо учитывать обстановку, которая сложилась в настоящий момент, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат обратила внимание, что россияне задают вопросы о планировании поездок и нахождении в Азербайджане в свете событий, которые освещаются в том числе телеканалами и информационными агентствами республики.

Между тем Москва призвала Баку принять меры, направленные на возвращение межгосударственных отношений к уровню стратегического союзничества, который закреплен в официальных документах, подчеркнула Захарова.

В конце июня стало известно, что российские правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки, которая была причастна к убийствам и покушениям на убийство, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В рамках дела были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. Еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

Следователи уточняли, что причиной смерти одного из фигурантов стала сердечная недостаточность. После этого в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

Кроме того, азербайджанские правоохранители провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Они задержали семь человек, в том числе главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным СМИ, они были арестованы. Позднее в Азербайджане арестовали еще восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана.

В настоящий момент Москва и Баку поддерживают контакты по проблемным вопросам на уровне председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков.