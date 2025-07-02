Посольство сообщило о жалобах россиян в Азербайджане на физическое насилие

Фото: ТАСС/Геннадий Попов

Посольство России получило множество обращений от россиян, которые находятся на территории Азербайджана с целью туризма, о физическом насилии. Об этом заявило диппредставительство в телеграм-канале.

"Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы", – указало посольство.

Некоторые обратившиеся россияне рассказали, что к ним и их семьям было применено физическое насилие. Кроме того, посольство подтвердило информацию и задержании журналистов и группы граждан.

На фоне этого дипмиссия призвала россиян сообщать о подобных случаях по телефону экстренной связи +994 50 270 26 59.

Вместе с тем посольство направило в МИД Азербайджана ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным россиянам, однако ответа не получило.

В конце июня российские правоохранители задержали членов преступной группировки, причастной к убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В рамках этого дела были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. Им предъявлены обвинения. Еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

В ответ на это в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства. Также правоохранители провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан".

В результате были задержаны семь человек, в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана нота с требованием освободить российских журналистов.

