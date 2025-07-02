Минобрнауки Азербайджана опровергло планы прекращения обучения на русском языке

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Минобрнауки Азербайджана опровергло сообщения о планах прекратить обучение на русском языке в школах республики, обратила внимание официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отметила, что подобная информация появилась ранее на некоторых медиаресурсах. После этого у многих появились вопросы относительно этих планов, однако азербайджанское ведомство вскоре выпустило опровержение.

"Мы внимательно следим за ситуацией, поддерживаем на этот счет постоянный контакт с азербайджанской стороной", – передает слова Захаровой ТАСС.

Также представитель министерства призвала россиян, планирующих поездки в Азербайджан или находящихся в республике, учитывать обстановку, которая сложилась в настоящий момент. При этом Москва попросила Баку принять меры, направленные на возвращение межгосударственных отношений к уровню стратегического союзничества.

Ранее российские правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки. Они могут быть причастны к убийствам и покушениям на убийство, произошедшим в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В частности, были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. Еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

По данным следователей, причиной смерти одного из фигурантов стала сердечная недостаточность. После этого в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

Кроме того, азербайджанские правоохранители провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан". Они задержали семь человек, в том числе главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. По данным СМИ, они были арестованы.

Спустя время в Азербайджане арестовали еще восьмерых граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана.