СК предъявил обвинения фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге

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Пятерым фигурантам дела о преступной группе в Екатеринбурге предъявлены обвинения. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета (СК) со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", "Убийство по найму" и "Покушение на убийство по найму".

Отмечается, что в числе фигурантов уголовного дела – Мазахир Сафаров, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Ахлиман Гянджиев, Шахин Лалаев и Бакир Сафаров.

По данным следствия, входившие в состав преступной группы обвиняемые причастны к убийству Юнуса Пашаева в 2001 году, а также к покушению на убийство по найму Фехруза Ширинова в 2010 году и убийству гражданина Азербайджана Икрама Гаджиева в 2011-м.

Предполагается, что мотивом стал раздел сфер влияния в бизнесе и личная месть.

"Один из обвиняемых дал подробные показания по обстоятельствам преступлений в ходе проверки показаний на месте. Он также изобличил своих соучастников", – говорится в сообщении.

О том, что российские правоохранители задержали предполагаемых членов этнической преступной группировки, стало известно 28 июня.

Позже судом были арестованы Сафаровы, Гянджиев и Лалаев. Еще двое задержанных скончались.

По данным следствия, причиной смерти одного из фигурантов стала сердечная недостаточность. После этого в Азербайджане завели уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства.

