Захарова: доступ к 13 задержанным в Азербайджане россиянам согласован

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Доступ консульских сотрудников к 13 задержанным в Азербайджане гражданам России согласован. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российские дипломаты работают в Баку по данному вопросу.

Правоохранительные органы Азербайджана провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" 30 июня. В результате были задержаны семь человек, в том числе глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов.

Кроме того, правоохранители задержали сотрудницу видеоагентства Ruptly Айтекин Гусейнову, которая по просьбе агентства доехала до офиса, чтобы снять кадры обысков. Позднее в Азербайджане арестовали еще восьмерых россиян, подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана.

Позже послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана нота с требованием освободить российских журналистов. В Кремле данную ситуацию назвали не соответствующей духу и характеру отношений между Москвой и Баку.

