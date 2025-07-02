Российскому послу в Азербайджане выражен протест

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Послу РФ в Азербайджане Михаилу Евдокимову, вызванному в МИД страны, выражен протест в связи с недружественными шагами российской стороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На встрече с замминистра Аразом Азимовым противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями <...> наносящими ущерб отношениям между двумя странами", – говорится в сообщении.

В министерстве выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу задержаний в Екатеринбурге. В заявлении подчеркивается, что использование в отношении азербайджанцев выражений вроде "этническая преступная группа" недопустимо.

При этом сообщения российской стороны об освобождении журналистов в МИД Азербайджана назвали необоснованными и подчеркнули, что в настоящее время продолжаются следственные мероприятия. Кроме того, послу был выражен протест также в связи с расследованием крушения самолета AZAL.

"Азербайджан ожидает от России полного и прозрачного расследования этой трагедии, установления и наказания виновных, а также выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги рассматриваются как крайне важные для устранения негативной атмосферы", – заявили в министерстве.

Инцидент с вызовом посла РФ произошел из-за демарша официальных властей Азербайджана, вызванного задержанием в Свердловской области граждан с возможной причастностью к убийствам в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.

В рамках дела ранее были арестованы Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы, а также Ахлиман Гянджиев и Шахин Лалаев. При этом еще двое задержанных, Зияддин и Гусейн Сафаровы, скончались.

В ответ на это в Азербайджане возбудили уголовное дело по факту якобы пыток и преднамеренного убийства. Также правоохранители провели обыски в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" и задержали семерых человек.

В связи с этим послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву была передана нота с требованием освободить российских журналистов.

Упомянутая авиакатастрофа с самолетом компании Azerbaijan Airlines произошла в трех километрах от Актау в декабре 2024 года. На борту находились 67 человек, включая пять членов экипажа. В результате 38 человек погибли. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.