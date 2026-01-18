Специалисты восстановили теплоснабжение поврежденного обломками БПЛА дома в Беслане

Фото: телеграм-канал Readovka

Теплоснабжение в доме, пострадавшем от обломков беспилотника в Беслане, восстановлено, сообщила пресс-служба предприятия водоснабжения и водоотведения Северной Осетии.

"В квартирах было нарушено теплоснабжение, на данный момент отопление удалось восстановить. Специалисты продолжают работу по расчистке территории и ремонту кровли", – рассказал главный инженер ГУП "Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения" Мурад Кулов.

Как отметили в пресс-службе предприятия, к работе над устранением последствий падения обломков дрона привлечены свыше 100 сотрудников водоканала. Кроме того, на месте ЧП дежурит автобус с мобильной столовой, где сотрудники могут согреться в перерывах.

О ЧП в Беслане стало известно в ночь на 18 января. В результате падения фрагментов беспилотника на крышу пятиэтажного жилого дома были повреждены крыша и окна здания.

Спасатели эвакуировали 70 человек, один из которых обратился за медпомощью. Позднее стало известно, что всего пострадали три человека, в том числе двое детей.

Спустя время глава региона Сергей Меняйло заявил, что всех жильцов пострадавшего дома временно разместили в школе № 6. Он заверил, что власти окажут всем необходимую помощь.