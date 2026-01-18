Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 15:14

Происшествия

Специалисты восстановили теплоснабжение поврежденного обломками БПЛА дома в Беслане

Фото: телеграм-канал Readovka

Теплоснабжение в доме, пострадавшем от обломков беспилотника в Беслане, восстановлено, сообщила пресс-служба предприятия водоснабжения и водоотведения Северной Осетии.

"В квартирах было нарушено теплоснабжение, на данный момент отопление удалось восстановить. Специалисты продолжают работу по расчистке территории и ремонту кровли", – рассказал главный инженер ГУП "Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения" Мурад Кулов.

Как отметили в пресс-службе предприятия, к работе над устранением последствий падения обломков дрона привлечены свыше 100 сотрудников водоканала. Кроме того, на месте ЧП дежурит автобус с мобильной столовой, где сотрудники могут согреться в перерывах.

О ЧП в Беслане стало известно в ночь на 18 января. В результате падения фрагментов беспилотника на крышу пятиэтажного жилого дома были повреждены крыша и окна здания.

Спасатели эвакуировали 70 человек, один из которых обратился за медпомощью. Позднее стало известно, что всего пострадали три человека, в том числе двое детей.

Спустя время глава региона Сергей Меняйло заявил, что всех жильцов пострадавшего дома временно разместили в школе № 6. Он заверил, что власти окажут всем необходимую помощь.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика