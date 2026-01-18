Электроснабжение отключено в 25 населенных пунктах Херсонской области

Фото: 123RF.com/xianglili

В 25 населенных пунктах Херсонской области отключено электроснабжение в связи с техническим сбоем на подстанции в Запорожской области, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что электроснабжение было отключено в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов, а также в селах Геническая Горка и Счастливцево, которые относятся к Геническому муниципальному образованию.

Ранее сообщалось, что более 330 тысяч жителей Херсонской области остались без электричества из-за украинской атаки по энергетической инфраструктуре. В результате оказалась повреждена высоковольтная линия электропередачи "Джанкой – Мелитополь".



Позднее электроснабжение удалось возобновить по резервной схеме. Специалисты подключали всех абонентов к электроэнергии постепенно.