На всей территории Доминиканы произошел блэкаут из-за аварии в электросети

Фото: depositphotos/gyn9037

На всей территории Доминиканы произошло полное отключение электроэнергии из-за ряда аварий в системе генерации. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании – оператора сетей Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

Согласно предварительным данным, неисправность возникла на генерирующих объектах двух компаний в восточном регионе страны. Авария спровоцировала цепную реакцию в энергосистеме, что привело к остановке других ключевых объектов. В том числе была отключена газовая электростанция AES Andres.

В ETED подчеркнули, что подача электроэнергии в настоящее время полностью прекращена. Для ликвидации последствий аварии и восстановления энергоснабжения компания направила на места бригады специалистов.

Ранее масштабный блэкаут произошел в столице Чехии Праге. По информации местных правоохранителей, в результате сбоя остановилась работа общественного транспорта и перестали работать банкоматы. Также некоторые людей оказались заблокированы в лифтах.