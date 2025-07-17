Запорожская область частично осталась без электричества

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Частичное отключение электроснабжения наблюдается в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В частности, без света остаются Мелитополь и Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский районы. Причины отключения в данный момент уточняются.

В начале июля в большей части чешской столицы Праге пропала электроэнергия. Из-за этого в городе перестали работать общественный транспорт и банкоматы. Кроме того, многие люди застряли в остановившихся лифтах.

С похожей ситуацией также столкнулись жители Бишкека. Свет пропал не только там, но и в прилегающей к городу Чуйской области. Причиной блэкаута могла стать авария на одной из подстанций.