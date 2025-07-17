17 июля, 23:51Происшествия
Запорожская область частично осталась без электричества
Фото: depositphotos/gyn9037
Частичное отключение электроснабжения наблюдается в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
В частности, без света остаются Мелитополь и Энергодар, а также Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский, Куйбышевский и Каменско-Днепровский районы. Причины отключения в данный момент уточняются.
В начале июля в большей части чешской столицы Праге пропала электроэнергия. Из-за этого в городе перестали работать общественный транспорт и банкоматы. Кроме того, многие люди застряли в остановившихся лифтах.
С похожей ситуацией также столкнулись жители Бишкека. Свет пропал не только там, но и в прилегающей к городу Чуйской области. Причиной блэкаута могла стать авария на одной из подстанций.
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