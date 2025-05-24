Franceinfo: отключение света во Франции связано с диверсией

Фото: телеграм-канал Readovka

Масштабное отключение электроэнергии во французском департаменте Приморские Альпы может быть связано с диверсией. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на жандармерию.

В ночь на 24 мая на электроподстанции возник пожар, который удалось ликвидировать лишь к утру. Кроме того, на территории департамента была подпилена опора высоковольтной линии электропередач.

"По данным жандармерии Приморских Альп, одним из двух злонамеренных действий, приведших к отключению электроэнергии, был "поджог высоковольтной подстанции" в коммуне Таннерон (департамент Вар)", – добавляет телеканал France 3, не раскрыв причину второго происшествия.

В городском совете Канна телеканалу сообщили, что проблема со светом будет решена к середине дня. Организаторы 78-го Каннского кинофестиваля, который завершается в субботу, 24 мая, на Лазурном берегу во Франции, заявили, что блэкаут не помешает им провести церемонию награждения вечером.

Электричество пропало во французском департаменте Приморские Альпы примерно в 10:00 (11:00 по московскому времени) 24 мая. Из-за блэкаута частично приостановлены показы кинофестиваля.

Для продолжения сеансов во Дворце фестивалей и конгрессов были использованы электрогенераторы. Из-за отключения света в Каннах не работают светофоры, а также наблюдаются проблемы с телефонной связью. Кроме того, фиксируются нарушения железнодорожного сообщения, из-за чего сотни человек остаются на вокзале.

Также остаются без света около 160 тысяч домохозяйств. В настоящее время специалисты оператора французской системы электропередачи RTE и энергосетей Enedis работают над устранением последствий случившегося.

