Блэкаут произошел в Каннах

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Электричество пропало во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу, 24 мая, завершается 78-й Каннский кинофестиваль. Об этом сообщает местное издание Nice-Matin.

Инцидент произошел примерно в 10:00 (11:00 по московскому времени). Из-за блэкаута частично приостановлены показы кинофестиваля, в том числе не удалось посмотреть фильм "Сират" франко-испанского режиссера Оливера Лаше, которого СМИ называют одним из фаворитов конкурса. Для продолжения сеансов во Дворце фестивалей и конгрессов были использованы электрогенераторы.

При этом, как выяснили журналисты, неполадки с электроснабжением были зафиксированы и в расположенных неподалеку от Канн городах и коммунах. Из-за отключения света не работают светофоры, а также наблюдаются проблемы с телефонной связью. Кроме того, фиксируются нарушения железнодорожного сообщения, из-за чего сотни человек остаются на вокзале.

Префектура Приморских Альп подтвердила в соцсети X, что произошел блэкаут. Сейчас специалисты оператора французской системы электропередачи RTE и энергосетей Enedis работают над устранением последствий случившегося.

Компания RTE в соцсети X уточнила, что 160 тысяч домохозяйств остаются без света. Оператор отмечает, что электроэнергия пропала из-за серии аварий. По предварительным данным, ночью начался пожар на электроподстанции в районе Канна, а уже утром опора высоковольтной линии электропередач упала рядом с городом.

Несколькими днями ранее в Испании произошел массовый сбой в подаче электроэнергии. Местные жители не могли пользоваться интернетом и совершать телефонные звонки.

Чаще всего на отсутствие связи жаловались жители Мадрида, Малаги, Барселоны, Валенсии, Мурсии, Севильи и Бильбао. Предварительно, проблема возникла из-за сбоя в системе оператора большинства мобильных сетей Испании – Telefonica. Последнее обновление сети могло привести к отключению электричества по всей стране.

