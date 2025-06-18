Электричество на время пропало в столице Киргизии

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Столица Киргизии Бишкек, а также прилегающая к ней Чуйская область на время оказались без света. Об этом сообщает ТАСС.

Электричество отключалось почти во всех районах Бишкека и в ряде населенных пунктов области. По данным Минэнерго государства, причиной блэкаута могла стать авария на одной из подстанций.

Позже электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили в министерстве.

Ранее электричество временно отключалось на всей территории Запорожской области из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетическим объектам региона.

До этого аналогичные проблемы фиксировались в нескольких районах Херсонской области. В частности, без света тогда оказались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа.

