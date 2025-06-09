Запорожская область временно обесточена

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Электроэнергия временно отключена на всей территории Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

Восстановление системы электроснабжения ведется поэтапно, отметил он. Губернатор также подчеркнул, что подобные проблемы будут периодически повторяться на протяжении некоторого времени из-за нанесенных ранее атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), целью которых стала энергетическая система региона.

"Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, специалисты работают", – резюмировал Балицкий.

Запорожская область подверглась массированной атаке беспилотников вечером 4 июня. В общей сложности над Мелитополем произошло не менее пяти взрывов.

Кроме того, украинская сторона попыталась атаковать электроподстанцию. После этого электричество было временно отключено в части Мелитополя, а также в Приморске, Энергодаре и Акимовке.