Отключения электричества зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях

Фото: depositphotos/chungking

Массовые отключения электричества наблюдаются в нескольких районах Херсонской и Запорожской областей на фоне атаки ВСУ. Об этом сообщили местные власти.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в результате удара украинских сил по магистральной трансформаторной подстанции без электроснабжения остались Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа.

Без света остаются более 97 населенных пунктов, свыше 67 тысяч жителей и 29 социально значимых объектов. В данный момент их подключили к резервным источникам питания. Энергетики приступили к восстановительным работам, однако ремонт осложняется из-за постоянной угрозы атаки БПЛА.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что всего было зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, а также была принята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электричества остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка.

Местные аварийные бригады также приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина сообщила ТАСС, что электростанция работает в штатном режиме, несмотря на частичное аварийное отключение энергоснабжения. Радиационный фон в норме, нарушений пределов безопасности нет, добавила она.

Вечером 4 июня Сальдо сообщил, что в результате массированной воздушной атаки ВСУ по Херсонской области были повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Украинские военные используют БПЛА и кассетные боеприпасы.

Ранее женщина получила травмы в результате атаки украинских дронов на дачные дома в Рыльске Курской области. Кроме того, из-за атаки повреждения получили около четырех дачных домовладений.