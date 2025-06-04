Несколько домов повреждены при атаке ВСУ в Херсонской области

Фото: министерство обороны РФ

Украинские войска проводят обстрел Херсонской области с помощью кассетных боеприпасов. Кроме того, продолжается массированная атака беспилотников, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Средства ПВО отражают воздушную атаку противника. Были повреждены дома в нескольких населенных пунктах региона. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Помимо этого, в Геническом муниципальном округе и нескольких ближайших районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Причины инцидента уточняются, работают оперативные службы.

В ночь на 3 июня более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах Херсонской области оставались без электричества в результате атаки ВСУ.

В частности, электроснабжение пропало в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском муниципальных округах. Без света также оказались 44 социально-значимых объекта.