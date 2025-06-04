Путин: РФ не будет вести переговоры с террористами во власти Украины

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

Россия не будет вести переговоры с теми, кто делает ставку на террор, заявил Владимир Путин во время совещания с правительством РФ. Так президент прокомментировал возможную встречу с лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами?" – спросил президент России.

Также глава РФ усомнился, что Украине будет предоставлена возможность перерыва в боевых действиях, который можно было бы использовать для перевооружения. Вместе с тем Путин выразил сомнение в авторитете Зеленского, назвав киевский режим "прогнившим и коррумпированным".

Украинский лидер ранее взял ответственность за террористические атаки на российские аэродромы, которые произошли 1 июня. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов ударили по объектам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Как уточнил президент Украины, в ходе этих атак Киев задействовал 117 дронов. При этом Минобороны РФ заявило о задержании некоторых участников ударов. Число задержанных и их личности не раскрываются.