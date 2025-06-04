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04 июня, 07:20

Происшествия

ПВО сбила ночью семь БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ в ночь на среду, 4 июня, ликвидировали семь вражеских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В МО России уточнили, что четыре беспилотника было уничтожено над Крымом, два дрона сбили над Курской областью и еще один БПЛА – над Белгородской областью.

Ранее украинский дрон атаковал частный дом в городе Рыльске в Курской области. В результате в здании начался пожар. Сотрудники МЧС сразу приступили к ликвидации возгорания. При пожаре никто не погиб.

До этого более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах Херсонской области остались без электричества в результате атаки ВСУ. Позже специалисты начали восстановление схем подачи электроэнергии в регионе.

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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происшествиярегионы

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