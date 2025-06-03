Энергетики приступили к восстановлению электроэнергии в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Специалисты начали восстановление схем подачи электроэнергии в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, осколками сбитых БПЛА были повреждены новая подстанция в Геническом районе Херсонской области, а также подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.

"Благодарю сотрудников МЧС, энергетиков и военную полицию за слаженные действия при ликвидации последствий атаки БПЛА в Геническом районе", – написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Несколько БПЛА самолетного типа были ликвидированы во время атаки на Херсонскую область вечером 2 июня. Позже стало известно, что в результате атаки ВСУ без света остались более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах региона.

Помимо этого, Запорожская область также оказалась полностью обесточена в результате обстрелов со стороны Украины. Местные объекты здравоохранения перевели на резервные источники электроснабжения.