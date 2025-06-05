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Женщина пострадала при атаке ВСУ в Запорожской области
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Женщина получила ранения в результате атаки вражеского БПЛА в Запорожской области. О происшествии сообщил в своем телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.
Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе. Пострадавшую 1948 года рождения доставили в местную больницу с множественными осколочными ранениями лица стеклом. Врачи уже оказывают ей всю необходимую помощь, угрозы для жизни нет.
Балицкий призвал граждан проявить бдительность и не стоять около окон, так как опасность повторных ударов сохраняется.
Запорожская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников вечером 4 июня. По данным местных властей, всего было зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, а также была предпринята попытка атаки на электроподстанцию.
Временно без электричества остаются часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка. Аварийные бригады также приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки.
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