Технологический сбой в подаче электроэнергии устранили в Королеве

Фото: телеграм-канал Baza

В Королеве устранили технологический сбой в подаче электроэнергии. Об этом сообщает телеграм-канал администрации городского округа.

"В случае сохранения проблем с электроэнергией просим оставлять адреса в комментариях", – говорится в сообщении.

Администрация принесла извинения за доставленные неудобства.

В сообщении уточнили, что электроэнергия отключалась в ряде районов города в связи с аварией на электросетях. В это время медицинские учреждения работали на резервных линиях.

Ранее на трансформаторной станции в Кузбассе произошла авария. Власти региона сообщили об исчезновении напряжения на подстанции в Кемеровской области, в результате чего в населенных пунктах Полысаево и Никитинский без света остались 26 485 человек.

Кроме того, аналогичная ситуация произошла и в Мысках. Там без электроэнергии оставались 3 468 человек, четыре детских сада, четыре медучреждения в центральной части города.