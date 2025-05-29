29 мая, 19:41Происшествия
Технологический сбой в подаче электроэнергии устранили в Королеве
Фото: телеграм-канал Baza
В Королеве устранили технологический сбой в подаче электроэнергии. Об этом сообщает телеграм-канал администрации городского округа.
"В случае сохранения проблем с электроэнергией просим оставлять адреса в комментариях", – говорится в сообщении.
Администрация принесла извинения за доставленные неудобства.
В сообщении уточнили, что электроэнергия отключалась в ряде районов города в связи с аварией на электросетях. В это время медицинские учреждения работали на резервных линиях.
Ранее на трансформаторной станции в Кузбассе произошла авария. Власти региона сообщили об исчезновении напряжения на подстанции в Кемеровской области, в результате чего в населенных пунктах Полысаево и Никитинский без света остались 26 485 человек.
Кроме того, аналогичная ситуация произошла и в Мысках. Там без электроэнергии оставались 3 468 человек, четыре детских сада, четыре медучреждения в центральной части города.
В подмосковном Королеве произошел сбой электроснабжения