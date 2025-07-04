04 июля, 15:05В мире
Электроэнергия пропала в большей части Праги
Фото: 123RF/mari1408
В большей части чешской столицы Праге пропала электроэнергия, передает RT со ссылкой на издание Novinky.
По данным местных правоохранителей и управления пожарной охраны, из-за отключения электричества в городе перестали работать общественный транспорт и банкоматы. Кроме того, многие люди застряли в остановившихся лифтах.
Ранее с похожей ситуацией столкнулись жители Бишкека. Свет пропал не только там, но и в прилегающей к городу Чуйской области. Причиной блэкаута могла стать авария на одной из подстанций.
До этого масштабное отключение электроэнергии произошло во французском департаменте Приморские Альпы. Из-за неполадок с электричеством не работали светофоры и частично телефонная связь. Также были зафиксированы нарушения железнодорожного сообщения.
Позже местная жандармерия предположила, что ЧП может быть связано с диверсией. В ночь перед отключением на электроподстанции возник пожар, который удалось ликвидировать лишь к утру. Кроме того, на территории департамента была подпилена опора высоковольтной линии электропередач.
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