Электроснабжение потребителей полностью восстановлено в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Россети Московский регион"

Энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба региональных "Россетей".

Как уточнила компания, жители округа получают электроэнергию в полном объеме.

"К проведению аварийно-восстановительных работ специалисты "Россети Московский регион" приступили после ликвидации возгорания и устранения задымления силами МЧС", – говорится в сообщении.

Для части потребителей электричество в кратчайшие сроки восстановили по резервным схемам. Спустя два часа после начала восстановительных работ подача электроэнергии была возобновлена у основной части населения Сергиева Посада.

К настоящему моменту поврежденное оборудование вывели в ремонт, который завершится в ближайшие дни.

Электроэнергия отключилась в округе после отражения атаки вражеских беспилотников. Из-за падения обломков БПЛА загорелась электрическая подстанция в районе микрорайона Звездочка, также оказались отключены еще несколько трансформаторных подстанций.

В результате без света остались объекты ЖКХ и соцучреждения в пяти микрорайонах, в том числе Рабочем, Скобянке, Птицеградском, Клементьевском и наполовину в Ферме.

