Тарасова считает, что Валиева может многое показать на соревнованиях

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Кашаев Павел

Фигуристка Камила Валиева сможет показать на Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам, считает заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Меня очень порадовала эта новость, я в восторге. Не знаю, в какой форме сейчас находится Камила, потому что не была на ее тренировках. Но допускаю, что она определенную форму набрала, иначе вряд ли стала бы подавать заявку. Думаю, она многое сможет показать на льду", – сказала Тарасова в беседе с ТАСС.

Валиева объявила о своем решении выступить на состязаниях в соцсетях. Спортсменка отметила, что очень волнуется из-за своего возвращения на соревновательную арену, но уточнила, что вновь хочет почувствовать азарт от конкуренции на турнирах.

Кроме того, фигуристка призналась, что на Кубке Первого канала она впервые представит одну из своих новых программ.