"Интервью": Эльмира Каширина – о профилактике здоровья школьников

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению департамента здравоохранения Москвы Эльмира Каширина рассказала о профилактике здоровья школьников. В интервью она поделилась, как в школе обеспечить правильное питание ребенка.

Как распределить учебную нагрузку и вовремя организовать перерыв на отдых? И какой должна быть гигиена школьной одежды? Подробнее – в программе "Интервью".