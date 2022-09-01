"Интервью": Александр Молотков – о нововведениях в системе образования

Как школы подготовились к началу учебного года? Какие нововведения появятся в системе образования? И в каких предметах московские школьники показывают лучшие результаты?

Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков рассказал, что нового будет в МЭШ. Подробнее – в программе "Интервью".