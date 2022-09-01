Синоптик объяснила резкую смену погоды в европейской части России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резкая смена погоды с жары на прохладу связана с изменением воздушных потоков над европейской частью России, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова.

"Это связано с тем, что изменились воздушные потоки над Европейской Россией. Если жаркую погоду удерживал антициклон южного происхождения, связанный с субтропиками, то теперь мы будем находиться под влиянием полярной ложбины. И в ее области будет продолжаться заток более холодного воздуха из северных широт", – сообщила она в беседе с RT.

По словам метеоролога, в ближайшие дни ожидается температура на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Прогнозируется облачная погода, а местами пройдут кратковременные дожди.

В пятницу, 2 сентября, температура поднимется максимум до 15 градусов, в субботу, 3 сентября, воздух прогреется до 15–17 градусов, а 4 сентября – до 16–18. Синоптик добавила, что ночи станут прохладными. Ночью 4 сентября по области возможны даже слабые заморозки до -1 градуса.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По словам синоптика, это связано с антициклоном. Она добавила, что температура воздуха в начале следующей недели будет 11–16 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

В День знаний, 1 сентября, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки будут минимальными. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

