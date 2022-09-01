Москвичей предупредили об оранжевом уровне погодной опасности

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности. Сохраняется чрезвычайная пожароопасность, сообщает Гидрометцентр России на своем официальном сайте.
"Чрезвычайная пожарная опасность – 5-й класс" – уточнили в ведомстве.
Предупреждение в столице действует до 23:00 2 сентября.
В столице также установлен желтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра до 15–20 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 3 сентября.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По словам синоптика, это связано с антициклоном. Она добавила, что температура воздуха в начале следующей недели будет 11–16 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.
В День знаний, 1 сентября, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки будут минимальными. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.
Жителей столицы предупредили о порывистом ветре
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