Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Воздух в столице в День знаний, 1 сентября, прогреется максимум до 14 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже завтра температура в Москве будет стремиться, но не достигнет 15-градусной отметки, максимальное значение – в диапазоне 12–14 градусов в самые полуденные часы. Очень важно отметить, что погода будет ветреная: средний ветер от 7 до 12 метров в секунду завтра и порывы, превышающие 15 метров в секунду", – сообщил он РИА Новости.

По словам синоптика, осадки ожидаются минимальные, погода будет облачная с прояснениями, в то время как в Санкт-Петербурге прогнозируются интенсивные дожди 1 сентября.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По ее словам, погоду в столице будет определять антициклон, а атмосферное давление будет расти.

