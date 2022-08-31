Москвичей предупредили о высокой пожарной опасности 1–3 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве с 1 по 3 сентября местами сохранится чрезвычайная пожароопасность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.



"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 1 по 3 сентября местами в Москве сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятый класс)", – говорится в сообщении.

В МЧС напомнили горожанам о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

Кроме того, с 1 по 3 сентября высокий уровень пожарной опасности сохранится в Московской области. Жителей Подмосковья попросили ограничить выходы на природу и быть предельно осторожными с огнем.

В Москве также объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения – до 21:00 1 сентября. Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По ее словам, погоду в столице будет определять антициклон, а атмосферное давление будет расти.

