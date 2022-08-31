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Москва 24

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Общество

08:12

Синоптик рассказал, в каких регионах РФ может выпасть первый снег 1 сентября

обществопогода

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Первый снег может выпасть 1 сентября на севере европейской части России, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября", – рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

По его словам, в центральной части страны в начале сентября снега не ожидается, однако погода будет соответствовать климатическим показателям октября.

"Будет усиление северной тяги ветров, они будут подгонять нам новые порции дождевых туч и полярного воздуха. Температура первого сентября резко понизится ночью до 5–10 градусов, второго сентября под утро будет 2–7 градусов, а третьего числа в темное время суток будет уже 1–6 градусов, что соответствует климатическим показателям октября", – отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей столицы о резкой смене характера погоды с летнего на осенний. Так, в четверг, 1 сентября, температура сразу понизится на 15–18 градусов. Отмечалось, что такой скачок может восприниматься очень эмоционально.

До этого ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков сообщил, что в первую половину сентября москвичей ждет прохладная погода. В дневные часы в первую половину сентября температура воздуха в Москве будет составлять 12–15 градусов, ночью столбики термометров станут опускаться до 5–8 градусов.

В Москву пришло похолодание

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