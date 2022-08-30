Москвичам дали прогноз о бабьем лете в 2022 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг, 1 сентября, летняя погода в Москве резко сменится на осеннюю, при этом бабьего лета в начале нового месяца не ожидается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает газета "Известия".

"По первоначальным расчетам бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит. <...> Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие. Так вот давайте пока ежиться и мерзнуть", – сказал он.

По словам Вильфанда, сильное снижение температуры в Москве произойдет на этой неделе. Так, уже 1 сентября столбики термоментров упадут сразу на 15–18 градусов. Кроме того, в среду и четверг в столице пройдут дожди. Вильфанд пояснил, что жара, установившаяся в столичном регионе в конце августа, более характерна для второй половины июля на юге РФ.

"Поэтому, конечно же, это понижение температуры, именно 1 сентября, оно будет восприниматься очень эмоционально и травматично. Мы находимся в такой суперлетней погоде и переходим не просто в осень, а в глубокую осень. Температурный фон, который будет 1 сентября, он больше соответствует концу второй, началу третьей декады месяца", – заключил синоптик.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов летняя погода сохранится и после наступления календарной осени. Жара, в частности, прогнозируется на юге России, Южном Урале и в Западной Сибири. Синоптик уточнил, что температура воздуха в перечисленных регионах Сибири будет составлять 30–32 градуса тепла, в Свердловской и Челябинской областях – около 30 градусов.

