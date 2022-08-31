Жителей столицы предупредили о порывистом ветре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщает Гидрометцентр РФ.

"Желтый – погода потенциально опасна. Порывистый ветер. Период предупреждения – до 21:00 1 сентября", – говорится в сообщении.

Уточняется, что аналогичное предупреждение действует в Московской области. Кроме того, в Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров. Период предупреждения – до 0:00 1 сентября.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве желтый уровень погодной опасности из-за грозы в среду, 31 августа. Период предупреждения – с 10:00 31 до 20:00 31 августа. Также в Москве и Подмосковье до 11:00 среды будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за повышенного риска возникновения пожаров.

