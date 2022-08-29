В Гидрометцентре не исключили дождь в Москве во время школьных линеек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице и Подмосковье 1 сентября будет прохладно, не исключены дожди, рассказал Агентству "Москва" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода 1 сентября будет на три недели опережать свое развитие. Она будет больше характерна для конца второй – начала третьей декады сентября", – рассказал Вильфанд.

По его словам, температура воздуха днем составит 12–14 градусов, а в ночные часы – 7–9 градусов.

"Температурный режим в период проведения школьной линейки еще будет уточняться, но уже очевидно, что погода будет облачная, не исключен небольшой дождик, ветер", – добавил он.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов летняя погода сохранится и после наступления календарной осени. Жара, в частности, прогнозируется на юге России, Южном Урале и в Западной Сибири. Синоптик уточнил, что температура воздуха в перечисленных регионах Сибири будет составлять 30–32 градуса тепла, в Свердловской и Челябинской областях – около 30 градусов.

