Жителей Подмосковья предупредили о возможных заморозках в ночь на воскресенье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на воскресенье, 4 сентября, в некоторых районах Московской области возможны небольшие заморозки до, -2 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

"В условиях значительных прояснений в этот день минимальная температура воздуха в Москве составит 2–4 градуса тепла, а на территории Подмосковья столбики термометров будут колебаться в пределах нуля – 5 градусов тепла. При этом в северных и восточных районах возможны слабые заморозки до нуля – минус 2 градусов", – говорится в сообщении.



Отмечается, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной почти за три месяца. Так, минимальная температура воздуха в столице на метеостанции ВДНХ опустилась до отметки в 9,4 градуса.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По словам синоптика, это связано с антициклоном. Она добавила, что температура воздуха в начале следующей недели будет 11–16 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, 1 сентября на севере европейской части России может выпасть первый снег. Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, речь идет об Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях.

