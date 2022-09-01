Москвичам посоветовали не ждать бабьего лета до 10 сентября

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Москвичам не стоит ждать наступления бабьего лета в первые 10 дней сентября, однако после возможно потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Что такое бабье лето? Это период сухой и теплой погоды после затяжного ненастья, после холодной погоды, после дождей. <...> В первой декаде ждать не нужно, а после вероятность бабьего лета есть", – приводит слова метеоролога ТАСС.

По словам синоптика, бабье лето в столице обычно заканчивается в сентябре, хотя в 2019 и 2020 годах температура около 17 градусов тепла продолжилась и в октябре, что является крайне редким в Москве явлением.

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По словам синоптика, это связано с антициклоном. Она добавила, что температура воздуха в начале следующей недели будет 11–16 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

В День знаний, 1 сентября, в столице ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки будут минимальными. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. В столичном регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень погодной опасности. В Москве и Подмосковье предупреждение действует до 21:00 четверга.

Кроме того, 1 сентября на севере европейской части России может выпасть первый снег. Как рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, речь идет об Архангельской, Ленинградской и Вологодской областях. Он добавил, что в центральной части страны в начале сентября снега не ожидается, однако погода будет соответствовать климатическим показателям октября.

