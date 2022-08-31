Москвичей предупредили о понижении ночных температур до 1–6 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о понижении ночных температур в столице до 1–6 градусов в начале сентября. Об этом пишет ТАСС.

"Если еще 1–2 сентября все-таки облачность будет, то уже 3-го погода малооблачная будет, потому что в антициклоне нисходящие движения препятствуют облакообразованию. Это приведет к тому, что ночью будут заметные понижения, даже до 1–6 градусов", – сказал он.

Как отметил синоптик, 1 сентября в Москве температура днем составит 12–14 градусов, будут минимальные осадки. Вильфанд сообщил, что потепления ждать не стоит.

"Перемещается антициклон с запада. Москва будет находиться на восточной периферии этого антициклона. В антициклоне движение происходит по часовой стрелке, значит, на восточную периферию будут поступать воздушные массы с севера", – объяснил эксперт.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Период предупреждения – до 21:00 1 сентября. Аналогичное предупреждение действует в Московской области.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что холодная погода в Москве сохранится как минимум на всю первую пятидневку сентября. По ее словам, погоду в столице будет определять антициклон, а атмосферное давление будет расти.